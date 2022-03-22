VK готова трудоустроить свыше тысячи IT-специалистов

22 мар. 14:34

VK готова взять на работу более тысячи IT-специалистов, пострадавших из-за уменьшения числа зарубежных заказов.

На расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян заявил, что "задача российских игроков рынка, и правительства, и Госдумы - реализовать тот комплекс мер, который позволит поддержать компании, которые столкнулись с уменьшением количества зарубежных заказов".

VK уже открыла набор программистов. "Со своей стороны мы уже этим вопросом занялись и у нас на сегодняшний день открыто, мы готовы принять больше тысячи человек, айтишников в нашу компанию. Мы готовы принимать не только отдельных сотрудников, мы готовы принимать людей командами", - подчеркнул Габриелян.

Заместитель гендиректора VK отметил, что самое важное для отечественной IT-отрасли сейчас - не потерять программистов, для этого нужно обеспечить соответствующие условия.