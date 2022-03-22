В Италии заморозили свыше €800 млн российских олигархов

22 мар. 14:16

Премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что в стране заморожены активы российских олигархов, попавших под санкции, на сумму более €800 млн.

"Санкции, которые мы согласовали с нашими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров. Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО", - заявил премьер.

По его словам, санкции ударили по состояниям людей, близких к президенту РФ Владимиру Путину. "Эти санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 млн евро", - сказал Драги, выступая в палате депутатов нацпарламента.