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VPN-сервисы заблокируют в России?

VPN-сервисы заблокируют в России?

VPN-сервисы, с помощью которых можно обходить блокировки сайтов и социальных сетей, могут запретить в России, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

При этом парламентарий подчеркнул, что ответственности за использование таких ресурсов вводить не планируется, пишет РИА Новости.

Напомним, неделю назад председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в РФ ежедневно блокируются сервисы VPN, на 15 марта было заблокировано около 20 таких сервисов.

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