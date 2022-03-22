Грузинский политолог: Население Грузии поддерживает спецоперацию России в Украине, но его не слышно

Позиция Грузии во время российской спецоперации в Украине могла изумить экспертов, считающих власть в Тбилиси антироссийской. Грузинское правительство отказалось присоединяться к санкциям против России и воздерживается от критики действий Кремля. Это не просто политкорректность и личные интересы правительства Ираклия Гарибашвили, а отражение мнения большинства населения страны.

Согласно опросам грузинской компании GORBI, 64,5% поддерживают курс Гарибашвилли на отказ присоединяться к санкциями против России. Против выступили 30,4%. Такой же расклад мнений в обществе относительно отправки грузинских добровольцев в Украину. 60,5% респондентов поддерживает решение властей Грузии не стимулировать отправку добровольцев, 31,8% не согласны с этим. Около 5-7% опрошенных отказались отвечать на оба вопроса.

Накануне Гарибашвили призвал свой народ к «миру и консолидации». «Наша нация должна быть сплоченной, единой и сильной», — заявил он. Премьер-министр Грузии назвал «разумной» политику своего правительства, избравшего нейтралитет в российско-украинском конфликте. Такой курс, по его словам, позволяет сохранить мир.

Публицист, журналист, главный редактор «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили считает, что спецоперация России была вынужденной мерой:

«Несмотря на то, что в Украине происходят трагические события - одни славяне убивают других - это рано или поздно должно было случиться, потому что Запад не мог смириться с усилением России. Прошло 77 лет после Великой Отечественной войны, они изменили тактику. Сделав ставку на национализм и нацистские настроения в Украине, они руками Украины ударили по России, а не напрямую как в 1945 году».

По словам грузинского журналиста, население в его стране не только выступает за нейтралитет, но даже поддерживает действия Москвы. Однако голоса большинства не слышны из-за контроля прозападными силами основных СМИ.

«Для Грузии это трагедия, и Грузия широко распахнула свои двери украинским беженцам. С другой стороны, с опозданием на 8 лет и потеряв 15 тысяч жителей Донбасса, несмотря на большие экономические потери, Россия решила объявить войну этому неофашизму. Население Грузии полностью поддерживает эту операцию. Но этого не видно, потому что все грузинские медиа созданы на базе «Рустави-2» при поддержке Саакашвили. Идет полная пропаганда и агитация против народа», - подчеркнул Хидирбегишвили.

Эксперт обращает внимание на то, что США и страны НАТО, помимо Украины, готовили против России второй фронт. Переправка оппозиционера Михаила Саакашвили из Украины в Грузию была нацелена на госпереворот с целью втягивания в процесс Кремля.

«Первый шаг осуществился. Саакашвили перебрался в Грузию. Второй этап переворота провалился. Оказалось, что сторонников Саакашвили не так уж много - 1000-1500 человек на площади Руставели»

21 марта председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили через запрещенный в России Фейсбук сообщил о гибели трех грузинских бойцов в Украине. Хидирбегишвили заметил, что «90% всех воюющих в Украине наемников - грузины».

Независимо от исхода кризиса на Украине, эксперт считает, что влияние оппозиции и партии Саакашвили в Грузии будет с каждым днем уменьшаться.

«Грузинская оппозиция не жилец в любом случае. Если чудом Украина победит, добровольцы не смогут вернуться в Грузию. Любой гражданин, принимавший участие в ВС другой страны, по закону автоматически теряет гражданство Грузии. Если победит Россия - а в этом нет сомнений - то им действительно нет места ни в Украине, ни в Грузии - придется бежать, как в августе 2008 года, в Польшу и дальнее зарубежье».

Стоит отметить, что влияние на настроения властей и населения Грузии по украинской тематике оказывает экономика. Россия - второй торговый партнер Грузии, и товарооборот в 2021 году вырос на 23% по сравнению с предыдущим годом. Вводить экономические санкции - значит рисковать грузинским экспортом в РФ и благосостоянием грузинских граждан.