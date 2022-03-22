Oriflame отказалась инвестировать в Россию

22 мар. 13:45

Шведская косметическая компания Oriflame сообщила о приостановке инвестиций в маркетинг, тренинги и мероприятия в России, а также возможности незарегистрированным пользователям приобретать продукцию удаленно.

"В связи с рядом операционных и юридических сложностей компания Oriflame в России считает невозможным продолжение деятельности в России в текущей форме и вынуждена принять дополнительные меры по сокращению и приостановлению отдельных операций в России, в том числе компания приостанавливает инвестиции в маркетинг, тренинги и мероприятия. Oriflame также приостанавливает возможность приобретения продукции незарегистрированными покупателями онлайн через Персональный Бьюти Магазин", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что партнеры бренда продолжат заниматься своей деятельностью, однако с учетом всех принятых изменений. Также ранее шведское издание Dagens Industri заявило, что Oriflame остается в России и продолжит продажи в стране для поддержки продавцов-консультантов.