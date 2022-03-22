Диетолог рассказал, как справиться с весенним недостатком витаминов

22 мар. 13:39

Весной справиться с гиповитаминозом помогут овощи фрукты, рассказал ведущий диетолог Performance Group Антон Бердов.

"Ранняя весна застает нас в период острого гиповитаминоза (состояния, при котором в организме ощущается недостаточное количество витаминов). Это сказывается на общем самочувствии, настроении, состоянии кожи, волос, ногтей. Сбалансированное питание - это один из главных способов избежать гиповитаминоза", - сообщил специалист.

По его словам, весной следует отказаться от строгих диет, питание весной должно быть разнообразным и содержать продукты богатые клетчаткой, особенно фрукты и овощи.

Бердов подчеркнул, что витамины и минералы не имеют накопительного эффекта, так что поступать в организм они должны ежедневно.

Весной также нужно обратить внимание на кальций, он есть в молочных продуктах, на железо, которые поможет снизить общую "разбитость", оно содержится в говядине, субпродуктах, гречке и сухофруктах. Важно не забывать про йод, так как его нехватка приводит к проблемам с сердечно-сосудистой, костной, пищеварительной системами. Кроме того, добавил диетолог, весной крайне важно есть продукты, богатые цинком - рыбу, сыр, говядину. Цинк помогает бороться с проблемами со сном и снижением настроения.