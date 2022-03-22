Три человека погибли, семеро пострадали в страшном ДТП в Шымкенте

22 мар. 13:20

Тяжелое ДТП с жертвами и ранеными произошло в Шымкенте, об этом пишут казахстанские СМИ.

Ночью 20 марта в Абайском районе, на пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы, столкнулись Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа, сообщает портал otyrar.kz.

Несколько человек, оказавшиеся не пристегнутыми ремнями безопасности, буквально вылетели из автомобилей на дорогу.

Медики "скорой" на месте аварии констатировали смерть трех человек. Остальных участников ДТП - семь человек - приняли решение госпитализировать после осмотра, все они получили серьезные травмы, в том числе переломы рук и ног, сотрясение мозга и так далее.

В одной из машин после столкновения начался пожар, но его удалось вовремя потушить прибывшим на место ЧП сотрудникам противопожарной службы.

Идет расследование.