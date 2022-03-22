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ФСБ задержала предполагаемых организаторов крупной финансовой пирамиды

ФСБ задержала предполагаемых организаторов крупной финансовой пирамиды

Сотрудники российских спецслужб задержали предполагаемых организаторов финансовой пирамиды в Дагестане, которые мошенничеством собирали с людей деньги, - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

"Выявили группу лиц, создавших так называемую финансовую пирамиду, куда привлекали граждан под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500% годовых. В январе четверо граждан России были задержаны (двое - при попытке покинуть страну) и заключены под стражу на срок в два месяца", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Преступная финансовая схема действовала с 2019 года не только в Дагестане, но и в Москве, Казани и Симферополе. Мошенники создавали видимость финансовой успешности и выплачивали дивиденды за счет новых участников, а деньги обманутых вкладчиков распределяли между собой. Ущерб, нанесенный людям, предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей, - отмечает пресс-служба.

Следствие по делу продолжается.

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