ФСБ задержала предполагаемых организаторов крупной финансовой пирамиды

22 мар. 13:01

Сотрудники российских спецслужб задержали предполагаемых организаторов финансовой пирамиды в Дагестане, которые мошенничеством собирали с людей деньги, - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

"Выявили группу лиц, создавших так называемую финансовую пирамиду, куда привлекали граждан под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500% годовых. В январе четверо граждан России были задержаны (двое - при попытке покинуть страну) и заключены под стражу на срок в два месяца", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Преступная финансовая схема действовала с 2019 года не только в Дагестане, но и в Москве, Казани и Симферополе. Мошенники создавали видимость финансовой успешности и выплачивали дивиденды за счет новых участников, а деньги обманутых вкладчиков распределяли между собой. Ущерб, нанесенный людям, предварительно оценивается на сумму более 1 млрд рублей, - отмечает пресс-служба.

Следствие по делу продолжается.