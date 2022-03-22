Чартер будет летать из Москвы на остров Маргарита в Венесуэле

22 мар. 12:54

В апреле Россия и Венесуэла запустят чартерный рейс из российской столицы на венесуэльский остров Маргарита, сообщил в интервью ТАСС посол РФ в республике Сергей Мелик-Багдасаров.

"В настоящий момент стороны прорабатывают разные варианты туристического взаимодействия, в том числе и логистические нюансы. С апреля планируется запуск чартерного рейса из Москвы на венесуэльский остров Маргарита", - заявил посол.

По его словам, остров Маргарита уже полюбился российским туристам, с сентября 2021 года там отдохнули более 12 тыс россиян.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что туризм является новой, динамично развивающейся сферой российско-венесуэльских двусторонних отношений.