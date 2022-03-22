NordStar безвозмездно вывезла из Стамбула почти 70 человек

22 мар. 12:37

Авиакомпания NordStar безвозмездно выполнила вывозной рейс из Стамбула в Москву, на котором в Россию прибыли 69 человек.

"Вчера, 21 марта 2022 года, авиакомпания NordStar, входящая в группу компаний "Норильский никель", доставила из Стамбула в Москву 69 человек, которые ранее не могли вернуться в Россию из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний", - сообщается на сайте Росавиации.

Организовать рейс удалось благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД РФ, посольством России в Турции и авиационными властями Турции.

В Москву вывозным рейсом прилетели сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также россияне, оказавшиеся в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны.