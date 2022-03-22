Аксенов: Крым накопил рекордное количество воды

22 мар. 12:36

В крымских водохранилищах накопилось около 140 млн кубометров воды, что в четыре раза больше, чем было зафиксировано годов ранее, - написал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сегодня в крымских водохранилищах порядка 140 миллионов кубометров воды", - написал он, подчеркнув, что в этом году с водными ресурсами в регионе все в полном порядке, передает "АиФ-Крым".

"Днепровская вода вернулась на полуостров. Тем самым окончательно решен вопрос надежного водоснабжения", – отметил он, добавив, что за прошедшие восемь лет на полуострове удалось увеличить добычу воды из подземных источников, добиться существенного сокращения потерь в сетях и внедрить водосберегающие технологии.