Лучшего школьного повара назовут завтра в Северной Осетии

22 мар. 12:21

Имя самого умелого в Северной Осетии школьного повара станет известно завтра, рассказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

В сообщении уточняется, что накануне на базе Владикавказского торгово-экономического техникума был проведен II Республиканский чемпионат "Профессионалы школьного питания-2022", в котором состязались 19 поваров из образовательных организаций Владикавказа и районов региона.

Кулинары "сражались" в мастерских, созданных по национальному проекту "Образование". У всех конкурсантов были равные условия, они получили помещение, оборудование, инвентарь, инструменты и сырье.

Имена победителей и призеров объявят завтра на церемонии награждения.