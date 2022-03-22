Зима вернется в Москву в воскресенье

22 мар. 12:16

В Москву в ближайшие выходные может снова нагрянуть зима, предупреждает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс 4-9. А вот в воскресенье нагрянет зима», - сообщил синоптик.

Холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион снегопады, метель с ухудшением видимости, сильный штормовой ветер с порывами до 23 м/с. «В Москве ночью показания термометров рухнут до 0 - минус 5, на дорогах мгновенно образуется гололедица, а днем будет не выше минус 3 - плюс 2. То есть природа отбросит нас в самое начало весны", - уточнил Тишковец.

Синоптик добавил, что резкое похолодание случится 27 марта - это день, когда в Москве наступает климатическая весна.