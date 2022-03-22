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Российские банки пошли на резкое снижение ставок

Евгений Николайчук, Елизавета Перелыгина, специально для "Вестника Кавказа"
Российские банки пошли на резкое снижение ставок

Руководство части крупных российских банков приняло решение резко снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале марта, - свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за период с 18 по 21 марта.

Так, 19 марта ВТБ понизил ставки по управляемому вкладу на срок 3-6 месяцев с возможностью пополнения и снятия на восемь п.п., до 14%, по закрытому вкладу на шесть месяцев - на 5-5,39 п.п., до 16-16,54%. На 3-3,1 п.п. снижены ставки и по закрытому вкладу на три месяца - до 18-18,27%. Сбер понизил ставки по рублевым вкладам на 3-6 месяцев по управляемому вкладу - на один-два п.п., до 7-14%, по закрытому вкладу на два-три п.п., до 10-18%, по комплексным вкладам со страхованием на два п.п., до 11,8-15%. Почта Банк понизил ставку по закрытому вкладу на срок три месяца на два п.п., до 20%, - передает РИА Новости.

Снижаются ставки и по валютным вкладам - Сбер понизил ставки по закрытому вкладу на 3-6 месяцев в долларах на один-два п.п., до 1%, по закрытому вкладу на три месяца в евро на один п.п., до 1%. Банк также понизил ставки по управляемому вкладу в долларах на 3-6 месяцев на 0,99-1 п.п., до 0,01-0,5% (при сумме от $100 тыс), по управляемому вкладу на три месяца в евро на один п.п., до 0,5% (при сумме от 100 тыс евро).

О снижении ставок по вкладам в долларах и евро сообщили Альфа-банк (до 1%), МКБ (до 8%), Совкомбанк (до 6% в долларах, до 5% в евро), Тинькофф банк (до 3% в долларах, до 2% в евро), Промсвязьбанк (до 3% в долларах, 2% в евро) и "Открытие" (до 4% в долларах, 3% в евро).

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, поведение банков довольно объяснимо.

"Они повысили до 20-22% ставки по краткосрочным вкладам в надежде на стабилизацию ситуации, чтобы люди из депозитов не перешли на валютный рынок и на потребительский рынок этих средств. 20%, понятно, не могло держаться в долгую, потому что аналогичную доходность банк нигде не может заработать, то есть это был разовый порыв. То, что происходит сейчас, означает, что банки либо верят, либо вынуждены верить в скорую нормализацию", - пояснил эксперт.

"Сейчас краткосрочные ставки на ресурсах, и на госбумагах, и в депозитах очень высокие, а долгосрочные ставки даже на рынке госбумаг довольно низкие. Разница между доходностью государственных облигаций десятилетних и однолетних составляет четыре базисных пункта при ставке под 16% краткосрочных ценных бумаг - это много. Так что здесь проявляется некоторая уверенность банков в том, что в ближайшее какое-то время возможна определенная нормализация и соответствующее снижение ставок ЦБ", - указал Абрамов.

Самый сложный вопрос при этом, по его словам, заключается в том, насколько эта стратегия оправдана, опирается ли она на реальную, объективную экономическую информацию.

Кроме того, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ добавил, что у банков едва ли возникнут проблемы с выплатой процентов по вкладам, которые были сделаны при ставках выше 20%. "В период обострения ЦБ предоставил огромную массу, около 6 триллионов рублей ликвидности банкам, и на льготных условиях, - это деньги, с которых они что-то сумеют заработать, чтобы оплатить эти 20%. Поэтому не надо бояться за те краткосрочные вклады, которые уже заключили: с процентами будет в порядке. Неясно, что будет потом", - резюмировал эксперт.

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