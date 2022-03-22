Российские банки пошли на резкое снижение ставок

Руководство части крупных российских банков приняло решение резко снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале марта, - свидетельствуют данные мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs за период с 18 по 21 марта.

Так, 19 марта ВТБ понизил ставки по управляемому вкладу на срок 3-6 месяцев с возможностью пополнения и снятия на восемь п.п., до 14%, по закрытому вкладу на шесть месяцев - на 5-5,39 п.п., до 16-16,54%. На 3-3,1 п.п. снижены ставки и по закрытому вкладу на три месяца - до 18-18,27%. Сбер понизил ставки по рублевым вкладам на 3-6 месяцев по управляемому вкладу - на один-два п.п., до 7-14%, по закрытому вкладу на два-три п.п., до 10-18%, по комплексным вкладам со страхованием на два п.п., до 11,8-15%. Почта Банк понизил ставку по закрытому вкладу на срок три месяца на два п.п., до 20%, - передает РИА Новости.

Снижаются ставки и по валютным вкладам - Сбер понизил ставки по закрытому вкладу на 3-6 месяцев в долларах на один-два п.п., до 1%, по закрытому вкладу на три месяца в евро на один п.п., до 1%. Банк также понизил ставки по управляемому вкладу в долларах на 3-6 месяцев на 0,99-1 п.п., до 0,01-0,5% (при сумме от $100 тыс), по управляемому вкладу на три месяца в евро на один п.п., до 0,5% (при сумме от 100 тыс евро).

О снижении ставок по вкладам в долларах и евро сообщили Альфа-банк (до 1%), МКБ (до 8%), Совкомбанк (до 6% в долларах, до 5% в евро), Тинькофф банк (до 3% в долларах, до 2% в евро), Промсвязьбанк (до 3% в долларах, 2% в евро) и "Открытие" (до 4% в долларах, 3% в евро).

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, поведение банков довольно объяснимо.

"Они повысили до 20-22% ставки по краткосрочным вкладам в надежде на стабилизацию ситуации, чтобы люди из депозитов не перешли на валютный рынок и на потребительский рынок этих средств. 20%, понятно, не могло держаться в долгую, потому что аналогичную доходность банк нигде не может заработать, то есть это был разовый порыв. То, что происходит сейчас, означает, что банки либо верят, либо вынуждены верить в скорую нормализацию", - пояснил эксперт.

"Сейчас краткосрочные ставки на ресурсах, и на госбумагах, и в депозитах очень высокие, а долгосрочные ставки даже на рынке госбумаг довольно низкие. Разница между доходностью государственных облигаций десятилетних и однолетних составляет четыре базисных пункта при ставке под 16% краткосрочных ценных бумаг - это много. Так что здесь проявляется некоторая уверенность банков в том, что в ближайшее какое-то время возможна определенная нормализация и соответствующее снижение ставок ЦБ", - указал Абрамов.

Самый сложный вопрос при этом, по его словам, заключается в том, насколько эта стратегия оправдана, опирается ли она на реальную, объективную экономическую информацию.

Кроме того, профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ добавил, что у банков едва ли возникнут проблемы с выплатой процентов по вкладам, которые были сделаны при ставках выше 20%. "В период обострения ЦБ предоставил огромную массу, около 6 триллионов рублей ликвидности банкам, и на льготных условиях, - это деньги, с которых они что-то сумеют заработать, чтобы оплатить эти 20%. Поэтому не надо бояться за те краткосрочные вклады, которые уже заключили: с процентами будет в порядке. Неясно, что будет потом", - резюмировал эксперт.