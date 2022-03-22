В США назвали Байдена "худшей марионеткой из существовавших"

22 мар. 12:12

Обозреватели издания Daily Mail ошарашены резким ростом цен на внутренние авиаперелеты.

Как сообщают СМИ, их стоимость с начала текущего года возросла на 36% по сравнению с предыдущим. Серьезное влияние на это оказали как повышение спроса после двух лет пандемии COVID-19, так и рекордный рост цен на топливо.

Ряд пользователей посчитали, что в данной ситуации следует винить не Россию, а президента США Джо Байдена. Так, по мнению читателя ObserverMill, он мог бы многое из этого предотвратить отменой своих "некомпетентных решений, которые нанесли ущерб нефтегазовой отрасли". "Тем не менее он винит Путина, хотя это происходит уже больше года", - заявил он, назвав Байдена "худшей марионеткой из когда-либо существовавших".

Комментатор Eddiezlv считает, что президент США "поставит ветряные мельницы на самолеты", тем самым решив проблему.

Пользователь Candiru призвал американцев не беспокоиться о резком увеличении цен на авиаперелеты, так как, по его словам, граждане страны "не смогут позволить себе еду".

"Байденомика дарит нам байденфляцию", - отметил обозреватель Trean. 2.

Читатель под ником SmartethanU, сообщил, что рост цен Байдена не волнует, поскольку американский лидер "летает бесплатно".

"Дай угадаю, Путин виноват? Дело же точно не в слабоумии Джо", - иронично ответил комментатор Texas202020.

Кроме того, остальные читатели предложили либеральным властям платить за авиабилеты и бензин больше, поскольку "они проголосовали за этот бардак".