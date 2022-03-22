Грузия приближается к концу пандемии

22 мар. 11:59

Пандемия Covid-19 в Грузии подходит к концу, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.

По его словам, эпидемиологическая ситуация нормализуется, число заражений и госпитализаций стремительно сокращается.

"Сегодня мы сняли обязательство ношения масок в открытых пространствах. С понедельника такой необходимости больше не будет. Остается несколько ограничений: использование масок в закрытых пространствах и ограничения для иностранцев на границах", - цитирует главу Минздрава Sputnik Грузия.

Азарашвили подчеркнул, что значительно снизилась и смертность, за последний год было зарегистрировано всего 7 летальных исходов.

Поэтому чиновник обратил внимание на положительный тренд и призвал "позитивно смотреть на все".