Грузия приближается к концу пандемии

Пандемия Covid-19 в Грузии подходит к концу, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили.
По его словам, эпидемиологическая ситуация нормализуется, число заражений и госпитализаций стремительно сокращается.
"Сегодня мы сняли обязательство ношения масок в открытых пространствах. С понедельника такой необходимости больше не будет. Остается несколько ограничений: использование масок в закрытых пространствах и ограничения для иностранцев на границах", - цитирует главу Минздрава Sputnik Грузия.
Азарашвили подчеркнул, что значительно снизилась и смертность, за последний год было зарегистрировано всего 7 летальных исходов.
Поэтому чиновник обратил внимание на положительный тренд и призвал "позитивно смотреть на все".