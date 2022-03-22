Донские власти выплатят деньги за сдачу незаконного оружия

22 мар. 11:49

Жители Ростовской области, которые добровольно сдадут незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, получат денежное вознаграждение – постановление об этом утвердили власти Ростовской области, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В прошлом году жители региона добровольно сдали 11 гранат, девять гладкоствольных ружей, 346 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, одно взрывное устройство, а также 14,5 кг взрывчатых веществ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

За сдачу автомата предусмотрено вознаграждение в размере 8 тыс рублей, пистолета, револьвера, винтовки, карабина или боевой гранаты - 5 тыс рублей, охотничьего гладкоствольного ружья - 2 тыс рублей. Принимают оружие и боеприпасы территориальные подразделения Главного управления МВД РФ по Ростовской области, вознаграждение обеспечивается из областного бюджета.