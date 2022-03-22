Торговля между Россией и Финляндией сходит на нет

22 мар. 11:48

Финская таможня информирует об обрушении уровня торговли между Финляндией и Россией.

В последние две недели уровень взаимной торговли между двум странами резко снизился. "На основании отчетов наших экономических систем могу сказать, что на второй неделе марта произошел разворот и торговля между Финляндией и Россией рухнула", - сообщила глава департамента статистики таможни Олли-Пекка Пенттиля.

Рухнул экспорт в Россию различной техники и электроники, попавшей под санкции. Также отмечается спад по экспорту бумаги, картона и энергопродукции.

Число заявок на экспорт на второй и третьей неделях марта упало на 60% по сравнению с предшествовавшими двумя неделями.

На 71% снизился объем импорта, в том числе крупных компаний, добавили на финской таможне. Значительно снизился поток грузов из России, как на сухопутной границе, так и в финских портах.