Тело женщины-машиниста нашли на ТЭЦ, где обвалилась труба, в Казахстане

22 мар. 11:46

Тело 38-летней женщины, машиниста-обходчика оборудования котельного цеха, нашли на ТЭЦ в Петропавловске, где обвалилась труба. Об этом сообщают СМИ.

У погибшей остался 15-летний ребенок, ее муж также трудится на ТЭЦ, пишет Sputnik Казахстан.

Поиски велись два дня, в сложных условиях, конструкции могли обрушиться еще раз, и завалы спасателям пришлось разбирать вручную.

Напомним, 20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обвалилась дымовая труба, ее обломки упали на котельный цех, в результате вышли из строя несколько котлоагрегатов.

Открыто уголовное дело по ст.254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям). Накануне были задержаны и водворены в ИВС директор и главный инженер ТЭЦ-2.