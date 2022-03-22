Россиян ждут скидки по программе "Мы вместе.Туризм"

22 мар. 11:36

Ростуризм запускает новую программу стимулирования внутреннего туризма "Мы вместе.Туризм".

"В рамках программы Ростуризма отельеры и туроператоры предложат туристам специальные скидки и возможности для интересных и комфортных путешествий по стране", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Цель программы - повысить доступность и привлекательность туризма внутри России за счет новых интересных предложений в отелях и на туристических маршрутах. Также программа позволит повысить информированность о возможностях отдыха в стране.

Отелям и туроператорам предлагается разработать специальные предложения для будущих гостей, их будут публиковать на сайтах отелей и туроператоров, а также в системах бронирования, помечая логотипом "Мы вместе.Туризм".