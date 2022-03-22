России предложили поиграть в азиатской Лиге чемпионов

22 мар. 11:27

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов выступил с предложением вступить отечественным командам в азиатскую Лигу чемпионов.

"Азиатская Лига чемпионов - аналог для клубов. Можно туда заявиться. Если бы "Спартак" или "Локомотив" выиграл данный турнир, это было бы очень хорошим достижением", - цитирует Самедова "Чемпионат.com".

При этом он подчеркнул, что стать победителем азиатской ЛЧ не так просто.

Напомним, УЕФА отстранил клубы из России от участия в еврокубках. Решение напрямую коснулось московского "Спартака", который должен был сыграть в 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы, но был исключен.