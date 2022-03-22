Пекин ответит на визовые ограничения Вашингтона – МИД Китая

22 мар. 11:24

Китай примет меры в ответ на визовые ограничения в отношении ряда китайских чиновников со стороны США, - заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Призываем США немедленно отменить так называемые санкции в отношении китайских чиновников, в противном случае Китай непременно примет зеркальные меры", - заверил дипломат, добавив, что сегодня ситуация с правами человека в Китае находится "на самом лучшем уровне в истории" и призвал США прекратить злонамеренно "очернять "Китай и оказывать давление, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил: США введут визовые ограничения для представителей КНР, которых считают ответственными за "репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств".