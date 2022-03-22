Молодой житель Минвод случайно стал вандалом в Железноводске

22 мар. 11:23

Подозреваемого в вандализме нашли в Железноводске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратились представители администрации, которые рассказали, что кто-то повредил часть металлической скульптуры "Рыбак" на озере "30 лет Победы". Этот момент попал на интеллектуальную камеру видеонаблюдения программы "Умный город".

Ущерб был оценен примерно в 11 тыс рублей.

Сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался 18-летний житель Минеральных Вод. Его доставили в городской отдел внутренних дел, где он рассказал, что, гуляя с друзьями, увидел необычную скульптуру и решил сделать фото.

"Потянув на себя фрагмент статуи, он повредил часть удочки, в которой образовалась трещина. Осознавая противоправность своих действий, компания молодых людей спешно удалилась", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Виновник принес извинения жителям и гостям Железноводска и пообещал впредь не совершать таких противоправных действий.