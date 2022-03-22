Метель закрыла несколько трасс в Казахстане

22 мар. 11:21

Трассы в нескольких регионах Казахстана закрыты во вторник из-за непогоды.

Ограничение движения для всех видов автотранспорта связано со снегом, метелью, ограничением видимости. Закрыто движение на трассе "Актобе-Атырау-граница РФ" км. 12-90, участок Актобе-Кандыагаш, на трассе "Жезказган-Петропавловск" км. 65-252, уч. п. Жезды - граница Костанайской области.

Для грузовых и общественных видов транспорта закрыта трасса "Кызылорда-Павлодар" км. 970-1066 уч. Караганда - п. Молодежный.

Кроме того, ограничено движение на дороге "Екатеринбург-Алматы" км. 1353-1426 уч. граница Акмолинской области - ПВП Темиртау.