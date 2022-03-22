В России выявили свыше 26 тыс случаев COVID-19

22 мар. 11:20

В России за минувшие сутки выявили 26 394 новых случая коронавируса.

В Петербурге новых случаев 1 309, в Москве - 723, в Подмосковье - 199. В Краснодарском крае - 495, в Ставропольском крае - 186, в Крыму - 311, в Дагестане - 83, в Кабардино-Балкарии - 47, в Адыгее - 64, в Карачаево-Черкесии - 37, в Северной Осетии - 17, в Ингушетии - 31, в Чечне - 5.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 17 637 795.

Госпитализированы за сутки 7854 человека, выписаны 74 920 пациентов. С начала пандемии выздоровело 16 346 800 человек.

Умерли за сутки 472 пациента, за все время - 365 373.