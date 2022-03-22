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Полтонны опасного неизвестного мяса уничтожают в Рустави

Полтонны опасного неизвестного мяса уничтожают в Рустави

Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии в результате внеплановой проверки опечатали более полутонны опасного мяса и мясопродуктов неизвестного происхождения в Рустави, такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Инспектирование состоялось после сигнала, поступившего от потребителей. На предприятии "Цикара" действительно были обнаружены грубые нарушения санитарно-гигиенических норм и прочие критические несоответствия.

Владелец предприятия заплатит штраф, оно не будет работать, пока нарушения не устранят. Опасная продукция уничтожается под наблюдением сотрудников агентства, передает Sputnik Грузия.

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