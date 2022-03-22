Кубанский Роспотребнадзор массово "заскромничал" о своих доходах

22 мар. 11:04

Прокуратура Краснодарского края после проверки местного подразделения Роспотребнадзора привлекла к дисциплинарной ответственности 59 сотрудников управления, скрывавших свои доходы.

В декларациях о доходах 2019-2020 годов они предоставили недостоверную информацию в общей сумме на 10,3 млн рублей, также скрыв от налоговиков три жилых помещения площадью свыше 205 кв м и более 430 счетов, открытых в кредитных организациях, - передает портал Юга.ру.

А начальница одного из отделов надзорного органа не стала пытаться урегулировать конфликт в ходе проверки предприятия, где врачом-эпидемиологом работал ее муж, - добавили в прокуратуре края.