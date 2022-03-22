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МИД Эстонии: ЕС продолжит изолировать Россию

МИД Эстонии: ЕС продолжит изолировать Россию

Евросоюз будет продолжать политическую и экономическую изоляцию России, заявила министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс.

Накануне глава эстонского МИД принимала участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе, где обсуждались действия России на Украине.

"Мы будем продолжать всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики... Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке", - сообщила Лийметс, передает пресс-служба ведомства.

Министр добавила, поставила перед коллегами "вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку их деятельность никак не соответствует целям работы Совета".

Лийметс заявила о готовности полностью поддержать Украину в процессе вступления в ЕС. Также министр предложила использовать замороженные активы российского правительства и частных лиц "для компенсации нанесенного войной ущерба Украине".

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