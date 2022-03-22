Ильхам Алиев - Джо Байдену: Баку готов начать переговоры по мирному соглашению с Ереваном

22 мар. 10:36

Азербайджан, будучи сторонником мира, готов к запуску переговоров по мирному соглашению с Арменией на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ АР, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответном письме президенту США Джозефу Байдену.

Глава государства напомнил, что с освобождением исторических азербайджанских земель от оккупации армянская военная агрессия, длившаяся на протяжении порядка тридцати лет, была прекращена, и Азербайджан сам выполнил соответствующие резолюции Совбеза ООН, остававшиеся не исполненными в течение почти 30 лет.

"Мы, как сторонники мира, готовы начать переговоры по мирному соглашению с Арменией на основе фундаментальных базовых принципов международного права, таких как территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность международно признанных границ нашей страны", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он также выразил надежду, что Вашингтон поддержит мирную повестку дня Азербайджана.