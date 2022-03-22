Новруз в Иране обернулся трагедиями

22 мар. 10:33

Иранский военный разозлился, что начальство военной базы недалеко от города Бушер не отпустило его домой на празднование Новруза, и расстрелял четверых сослуживцев.

Как сообщает Sputnik Узбекистан, он также взял в заложники водителя и попытался скрыться с места преступления. В настоящее время солдат пойман, ему грозит смертный приговор.

Помимо этого, в республике в ночь Чаршанбе-и Сури перед Новрузом лишились жизни 13 человек, еще 814 получили травмы различной степени тяжести, из которых около 140 были госпитализированы, а 20 из них находятся в реанимации.