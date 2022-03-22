Под Астраханью "накрыли" подпольную нарколабораторию

22 мар. 10:28

Сотрудники спецслужб обнаружили в частном доме в Ахтубинском районе Астраханской области подпольную нарколабораторию, - сообщает управление ФСБ РФ по региону.

"Установлено, что безработный гражданин России 2001 года рождения, используя лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков, незаконно синтезировал наркотическое средство - мефедрон. Его он сбывал через закладки через интернет-магазины, подконтрольные администраторам, действующим с территории Украины", - говорится в пресс-релизе управления, передает "Интерфакс".

Из незаконного оборота изъято более 1 кг готовых наркотиков (около 2 тыс доз), свыше 50 литров прекурсоров, а также предметы и оборудование нарколаборатории.

Ее владелец задержан по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.