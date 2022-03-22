Семья из пяти человек погибла от неизвестного вещества в Коканде

22 мар. 10:25

Пять человек погибли, отравившись неизвестным веществом, в Коканде (Ферганская область), об этом сообщает МЧС Узбекистана.

Тела были найдены накануне в частном доме на улице Шикорбеги.

"По предварительным данным, причиной смерти пятерых человек стало острое отравление неизвестным веществом", - цитирует сообщение Генпрокуратуры Sputnik Узбекистан.

Назначена судмедэкспертиза, идет следствие. Предварительная версия трагедии - отравление угарным газом.

В областном представительстве Управления мусульман заявили, что жертвы ЧП - имам-хатиб одной из городских мечетей, его супруга и трое детей.