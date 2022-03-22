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В Грузии отменяется масочный режим на улице

В Грузии отменяется масочный режим на улице

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии принял решение об отмене обязательного масочного режима на улицах.

"С 28 марта отменяется обязательство ношения масок в открытых пространствах, сохранится лишь рекомендационный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательное ношение масок на данном этапе сохраняется", - заявил во вторник глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе на брифинге.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

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