В Грузии отменяется масочный режим на улице

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии принял решение об отмене обязательного масочного режима на улицах.
"С 28 марта отменяется обязательство ношения масок в открытых пространствах, сохранится лишь рекомендационный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательное ношение масок на данном этапе сохраняется", - заявил во вторник глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе на брифинге.
Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.