В Грузии отменяется масочный режим на улице

22 мар. 10:23

Межведомственный координационный совет по борьбе с COVID-19 в Грузии принял решение об отмене обязательного масочного режима на улицах.

"С 28 марта отменяется обязательство ношения масок в открытых пространствах, сохранится лишь рекомендационный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательное ношение масок на данном этапе сохраняется", - заявил во вторник глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе на брифинге.

Решение принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.