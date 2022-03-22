Транскам опять закрыт из-за возможных лавин

22 мар. 10:18

Дорожные власти второй день подряд закрывают движение по Транскавказской магистрали для всех видов транспорта, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с угрозой схода снежных лавин на территории Южной Осетии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией МЧС Южной Осетии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 9:00 мск", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, Транскам был закрыт накануне с 17:00 до 20:00 мск.