Инспекторы ДПС спасли задыхавшуюся двухлетнюю девочку во Владикавказе

22 мар. 10:14

Инспекторы ГИБДД спасли маленькую девочку, которая начала задыхаться, во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Эдуард Хугаев и Эдуард Насибьян несли службу на улице Пушкинская, когда взволнованный мужчина попросил у них помощи, пояснив, что семья ехала в машине, когда его двухлетняя дочь начала задыхаться.

Правоохранители немедленно посадили малышку с матерью в патрульный автомобиль и с проблесковыми маячками быстро добрались до лечебного учреждения.

"Медики выяснили, что маленькой Амине перекрыла дыхательные пути бусина, которую девочка незаметно от родителей сунула себе в нос. Врачи оказали малышке всю необходимую помощь, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает", - отметили в полиции.

Жизнь девочки удалось спасти благодаря слаженным и оперативным действиям стражей порядка, родители от души поблагодарили их.