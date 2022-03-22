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Инспекторы ДПС спасли задыхавшуюся двухлетнюю девочку во Владикавказе

Инспекторы ДПС спасли задыхавшуюся двухлетнюю девочку во Владикавказе

Инспекторы ГИБДД спасли маленькую девочку, которая начала задыхаться, во Владикавказе, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Эдуард Хугаев и Эдуард Насибьян несли службу на улице Пушкинская, когда взволнованный мужчина попросил у них помощи, пояснив, что семья ехала в машине, когда его двухлетняя дочь начала задыхаться.

Правоохранители немедленно посадили малышку с матерью в патрульный автомобиль и с проблесковыми маячками быстро добрались до лечебного учреждения.

"Медики выяснили, что маленькой Амине перекрыла дыхательные пути бусина, которую девочка незаметно от родителей сунула себе в нос. Врачи оказали малышке всю необходимую помощь, в настоящий момент ее жизни ничего не угрожает", - отметили в полиции.

Жизнь девочки удалось спасти благодаря слаженным и оперативным действиям стражей порядка, родители от души поблагодарили их.

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