В Казахстан контрабандой везли шесть дорогих автомобилей

22 мар. 10:06

В Туркестанской области задержали три фуры, которые незаконно везли в Казахстан дорогие иномарки.

Сотрудники пограничной службы региона передадут в департамент экономических расследований информацию и документы по факту задержания грузовиков, которые через узбекско-казахстанскую границу контрабандой везли шесть дорогих автомобилей.

Контрабанду пресекли 19 марта на пункте пропуска "Б. Конысбаева" на границе с Узбекистаном. "Пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились шесть легковых иномарок без сопроводительных документов", - говорится в сообщении.

Хозяином груза оказался гражданин Казахстана, мужчина задержан.

Общая оценочная стоимость шести автомобилей составляет порядка 70 млн тенге.