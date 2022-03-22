В США сообщили, что Байден не поможет ЕС отказаться от российских газа и нефти

22 мар. 9:59

Американское издание Politico считает, что основной темой европейского турне президента США Джо Байдена станет вопрос зависимости ЕС от нефти и газа из России.

Как сообщает газета со ссылкой на источники, вместе с Байденом приедут советник Госдепа по энергобезопасности Амос Хохштейн, а также члены бюро энергоресурсов госдепа США.

Politico, ссылаясь на неназванного представителя ЕС в сфере энергетики, пишет, что ключевой проблемой является доставка достаточного количества природного газа для восстановления уровня в хранилищах в преддверии следующего отопительного сезона.

В издании отметили, что европейские чиновники настаивали на увеличении администрацией Байдена производства и экспорта американских энергоносителей. Однако, как подчеркивается, Штаты не смогут что-либо сделать, так как правительство страны не управляет нефтяным сектором США. "Байден сталкивается с большими ограничениями в том, что он может обещать во время поездки в Европу", - добавили в газете.

Напомним, 24 марта президент Джо Байден приедет в Брюссель, чтобы поучаствовать в чрезвычайном саммите стран НАТО. 25 марта он отправится в Польшу, встретится с лидером этой страны Анджеем Дудой.