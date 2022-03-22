СМИ: Турецкие корабли предупредили о возможных минах на Черном море

22 мар. 10:07

ВМС Турции попросили экипажи гражданских кораблей отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России о заминировании Украиной подходов к портам в Черном море, - пишет газета Hürriyet.

"Военно-морские силы страны выступили с предупреждением, призвав корабли следить за возможными дрейфующими минами. Важно, чтобы все корабли, находящиеся в регионе и плавающие в проливах, установили тщательное наблюдение за дрейфующими минами. Об обнаружении дрейфующих мин/миноподобных объектов следует немедленно сообщать главному координационному центру спасательных операций", - пишет газета, передает РИА Новости.

Напомним, ранее ФСБ РФ заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Не исключено, что течение может вывести дрейф сорванных штормом мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.