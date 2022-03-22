Фильмы из Казахстана, Узбекистана и Китая заменят западное кино в России?

22 мар. 9:59

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила заменить западные фильмы в российском прокате на киноленты из Казахстана, Узбекистана, Китая и Индии.

По ее словам, в Китае снимают "замечательные исторические, костюмные картины", которые были бы "очень понятны и доступны" россиянам, так что стоит договориться о приобретении таких фильмов, особенно учитывая, что они будут в новинку жителям страны.

Парламентарий отметила, что уход западного кинематографа станет отличной возможностью для российского кино.

"Ну, и посмотреть на фильмы тех стран, которые до сих пор в прокате было мало представлены. Это и индийское, и китайское, и южнокорейское кино. Ну и, конечно, кино наших соседей - стран СНГ. Есть очень интересные фильмы из Казахстана, Узбекистана, они совершенно достойны, чтобы их показывать", - цитирует Драпеко РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что намерена обсудить соответствующее предложение с представителями Минкультуры, которое затем сможет проработать эту идею по своей линии.