Россия призвала США прекратить эскалацию отношений

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Вашингтону стоит прекратить угрожать Москве и поставлять оружие на Украину ради сохранения отношений с Россией

"Постановка вопроса о том, что нужно сделать для сохранения отношений, она, безусловно, правильная. Им просто нужно остановиться в своей эскалации, как вербальной, так и с точки зрения накачки киевского режима вооружениями. Надо прекратить продуцировать угрозы в адрес России", - приводит его слова "Интерфакс".

Он отметил, что если США смогут позитивно повлиять на Киев, то появится "определенная перспектива для нормализации отношений". При этом дипломат считает, что Вашингтон не окажет никакого воздействия на украинские власти.

По словам замглавы МИД, в настоящее время Москва видит "нисходящий тренд по вине США в отношениях с нашей страной".

"Мы воспринимаем это с сожалением, но это не оказывает никакого влияния на нашу решимость двигаться к достижению целей, стоящих перед специальной военной операцией, и адаптироваться к обстоятельствам, связанным с американскими санкциями, санкциями, которые с их подачи ввели европейские сателлиты США", - подчеркнул Рябков.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, эскалация российско-американских отношений перешла уже на уровень личных оскорблений.

"Негативная риторика вышла на первых лиц государства. Российский президент не непосредственно, но косвенно отвечает на те нападки, которые на него обрушивает американский президент. Джозеф Байден, по существу, в своих заявлениях сжигает все мосты. С моей точки зрения, все мосты между администрацией Байдена и российским руководством уже сожжены. Я не вижу на данной стадии даже возможностей контактов между лидерами двух стран. Отношения испорчены до такой степени, что Москва даже отсигнализировала, что она эту администрацию не воспринимает и больше с ней дел иметь не будет", - сообщил он.

"Дело в том, что Байден полностью исключил возможность своих контактов на высшем уровне, за исключением чрезвычайных обстоятельств, когда речь будет идти о горячей фазе глобального конфликта. Все, что сегодня говорит Рябков, звучит на фоне того, как постепенно увеличивается вероятность перерастания ситуации в конфликт России и НАТО. Но это требует наличия горячей линии по образцу 1962 года на Кубе, чтобы всегда подобного рода экстренная связь между Белым домом и Кремлем оставалась в действии. Возможно, она все еще существует, но Байден довел до того, что использовать ее уже нельзя. Мир сегодня подошел к очень опасной грани международных взаимоотношений", - предупредил Владимир Васильев.

"В дальнейшем усиление напряженности во взаимоотношениях с первыми лицами государства может распространиться на иные иерархические уровни. В Америке сегодня русофобия ярко выражена, но и российская власть поставлена перед неизбежностью резкого усиления антиамериканских, антизападных настроений. Может быть, наше руководство и наше общество хотело бы этого избежать и продолжать разделять, что государство – это одно, а народ – другое, чтобы не смешивать американцев с Белым домом, но пока ситуация складывается именно так", - обратил внимание американист.