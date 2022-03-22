Россияне одобряют идею запретить на 10 лет работу зарубежных компаний, которые не вернутся до 1 мая

22 мар. 9:43

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что идею запретить на 10 лет работу не вернувшихся до 1 мая зарубежных компаний одобряет 61% россиян.

На прошлой неделе с данным предложением к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился депутат Госдумы Евгений Фeдоров.

Опрос показал, что россияне считают, что 10-летний запрет на возвращение на российский рынок для таких компаний даст толчок российскому бизнесу в условиях низкой конкуренции.

Чаще всего за запрет на ведение бизнеса в России для ушедших с рынка иностранных компаний высказывались россияне с доходом свыше 80 тыс рублей (65%) и граждане старше 45 лет.

Против запрета высказались 23% респондентов, еще 16% затруднились с ответом.

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1,6 тыс представителей экономически активного населения из всех регионов России, пишет RT.