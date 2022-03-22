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Клишас: планов заблокировать WhatsApp нет

Клишас: планов заблокировать WhatsApp нет

Власти РФ не рассматривают возможности блокировки мессенджера WhatsApp, который принадлежит признанной экстремистской в РФ американской компании Meta, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Планов блокировки WhatsApp нет", - заявил он ТАСС.

Напомним, ранее глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич сообщил, что WhatsApp необходимо заблокировать вслед за принадлежащими Meta и запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram.

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