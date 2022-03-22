Кубань стала второй в России по вводу нового жилья

22 мар. 9:38

Краснодарский край вышел на второе место по вводу жилья среди регионов России, - сообщает пресс-служба администрации региона.

По нацпроекту "Жилье и городская среда" в крае ввели в эксплуатацию 1,35 млн кв м жилья, из которого индивидуальное жилье занимает 1,02 млн кв м, а многоквартирные дома – 333,8 тыс кв м. Такой рост связан с увеличением интереса жителей Кубани к частному строительству, - передает "АиФ-Юг".

Также в крае реализуют меры по упрощению процедуры получения разрешительной документации на ввод в эксплуатацию частных домов и реализуют мероприятия по обеспечению газоснабжением населенных пунктов, которые требуют регистрации права собственности на ИЖС.