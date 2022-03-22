Nestle и Unilever поднимают цены в России

22 мар. 9:47

С первого апреля в России подорожает продукция Nestle и Unilever, - пишут "Известия".

Известно, что цена на кофе и кофейные напитки Nescafe вырастет до 40%. Стоимость товаров Dolce Gusto и Starbucks - на 30%, детское питание Gerber, Nan Optipro, Nestogen поднимется в цене на 20–30%, какао и напитки Nesquik - от 20 до 25 %, - передает "АиФ-Юг".

Также компания планирует повысить цену готовых завтраков Cini Minis, Fitness, Kosmostars от 20 до 30% и поднять цены на всю свою шоколадную продукцию до 25%.

Причиной повышения цен товаров в компании назвали нестабильный курс рубля и повышение цен на логистику.

С первого апреля также увеличится стоимость пищевой и косметической продукции, бытовой химии и мороженого бренда Unilever – она вырастет от 10 до 45%. Это торговые марки Dove, Rexona, Camay, Lipton, Calve и другие.