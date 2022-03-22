На Эльбрусе продолжаются поиски сноубордиста из Москвы

22 мар. 9:25

Во вторник утром спасатели возобновили поиски сноубордиста из Москвы, который накануне пропал на Эльбрусе.

Поиски 60-летнего туриста начались в понедельник вечером. Известно, что мужчина на ратраке поднялся на высоту 4700 метров, с полудня он не выходил на связь. Москвича в понедельник искали в районе скал Пастухова.

"С утра вторника поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску сноубордиста из Москвы возобновлены. В них задействованы 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.