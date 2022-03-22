Минск закрыл лагерь беженцев на границе с Польшей

22 мар. 9:21

Лагерь беженцев, располагавшийся в транспортно-логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе, прекратил свою работу, мигранты или вернулись домой, или были расселены в республике и продолжают ждать эвакуации, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Как отметили в ведомстве, ночью 22 марта очередной эвакуационный рейс с 98 беженцами покинул Минск и направился в Эрбиль. Остальные мигранты в настоящее время находятся в гостиницах и санаториях, они будут вывезены другими рейсами.

"Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем", - говорится в сообщении.