Четыре жизни унесла автоавария в Алматинской области

22 мар. 9:19

Страшное ДТП произошло на трассе Алматы - Оскемен в Казахстане, об этом сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

На 110-м километре этой автодороги столкнулись Toyota Windom и Lexus LX 570. Один из автомобилей разворачивался, другой, ехавший в противоположную сторону, допустил столкновение.

"На месте происшествия погибли 21-летний водитель Toyota Windom и его три пассажира. Также в больницу Капшагая с различными травмами госпитализирована 50-летняя женщина", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Идет расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).