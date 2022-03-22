СМИ: Турция не намерена передавать кому-то российские ЗРС С-400

22 мар. 9:12

Турецкое издание Haber7 опубликовало материал, посвященный предложению США Анкаре передать зенитно-ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400, приобретенные ею в России, украинским войскам.

У Турции четкая позиция по украинскому вопросу: президент страны Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Анкара не хочет потерять ни Россию, ни Украину, и выступал за прекращение конфликта дипломатическим путем, - передает РИА Новости со ссылкой на издание.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Вы можете дать F-35 Украине", - сыронизировал Умут.

"С-400 важнее F-35. США знают это. Вы можете защитить свою страну не самолетами, а средствами противовоздушной обороны. Смотрите, Украина не смогла и одного самолета поднять в воздух, потому что у нее нет системы ПВО", - отметил "Из Дюздже".

"Это план по втягиванию Турции и России в конфликт. Газ перекроют, промышленность рухнет, мы останемся без системы противовоздушной обороны большой дальности. Не сможем покупать ни масло, ни пшеницу у России. А вот от F-35 проку не будет", - указал Бекир.

"С-400 мы приберегаем для вас", - добавил Асым.

Напомним, о соответствующем предложении Вашингтона ранее сообщило агентство Рейтер: американские власти сейчас ищут по всему миру зенитно-ракетные комплексы российского или советского производства, которые могла бы использовать Украина.