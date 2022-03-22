СМИ: антироссийские санкции серьезно вредят мировой экономике

22 мар. 8:56

Американские санкции против России обнажили все недостатки мировой финансово-экономической системы, - пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".

Новые санкции направлены на ограничение возможностей России по экспорту энергоносителей, импорту ключевых продуктов и технологий и доступу к международным рынкам капитала. Однако с глобальной точки зрения эти санкции усиливают напряженность в глобальной цепочке поставок, вызывают рост цен на энергоносители и сырье, а также дальнейшее ускорение и без того серьезной глобальной инфляции. Санкции также создадут дополнительные риски и неопределенность для финансовых учреждений в третьих странах, которые в большей степени подвержены влиянию России - так, может возникнуть риск дефолта по суверенным долгам, - констатирует автор материала, передает РИА Новости.

Стабильность и надежность международной валютно-финансовой системы и порядка подорваны замораживанием валютных резервов России в размере сотен миллиардов долларов, а санкции против Москвы обнажили чрезмерную зависимость мировой экономики от доллара и американской финансовой системы: они могут побудить другие страны к стремлению диверсифицировать валютные резервы, расчетные валюты и платежные системы, - резюмирует издание.