"Нафтогаз" не намерен ограничивать транзит российского газа в Европу

22 мар. 8:43

Украина намерена продолжать транзит российского газа в Европу, пока это технически возможно, - заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Вопрос транзита через Украину в Европу очень сложный. Он обсуждается на высочайшем политическом уровне, и не только на Украине. На данный момент решение заключается в том, что, пока это технически возможно, мы продолжаем транзит российского газа...", - заявил он в интервью Bloomberg TV, передает РИА Новости.

Также глава "Нафтогаза" признал, что российские силы в ходе спецоперации на Украине стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа.

Напомним, контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров газа в сутки.